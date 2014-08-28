Снизить давление помогут пробиотики

Снизить артериальное давление могут помочь пробиотики. Австралийские ученые из Griffith University School of Medicine пришли к выводу, что регулярное потребление продуктов, содержащих пробиотики, помогает снижать артериальное давление. В исследовании, в котором приняли участие 543 человека разного возраста, изучалось влияние на организм молочных и соевых продуктов с пробиотиками: в основном с лактобактериями Lactobacillus, пишет directpress.ru.

Как выяснилось, потребление продуктов с пробиотиками снижает верхнее систолическое давление на 3,56 пункта и нижнее диастолическое давление на 2,38 пункта по сравнению с контрольной группой. Это не такой значительный процент снижения давления, однако ученые предполагают, что при длительном потреблении пробиотиков на протяжении более 2 месяцев эффект может быть более заметным.

«При составлении диеты, помогающей снижать кровяное давление, мы должны смотреть на рацион шире, чем традиционно рекомендуемые овощи и фрукты, — комментирует результаты один из авторов исследования Джинг Сан (Jing Sun). — Йогурт, кефир, деревенский сыр, молочнокислые продукты и ферментированные соевые продукты тоже могут быть очень полезны».