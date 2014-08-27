Санитарная рота Полтавской области отбыла в зону АТО

Санитарная рота, сформированная в Полтавской области, сегодня, 27 августа, отбыла в зону АТО.

Как сообщила пресс-служба Полтавского облсовета, военных провожали первый заместитель председателя областного совета Владимир Марченко, заместитель председателя постоянной комиссии областного совета по вопросам здравоохранения Леонид Куроедов, депутат областного совета, председатель областного отделения Украинского Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) Юрий Цомартов, ветеран Афганистана Виталий Струков.

В сообщении отмечается, что большую помощь в материально-техническом обеспечении военного подразделения оказали народные депутаты Украины Валерий Головко и Алексей Лелюк, директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Виктор Лысак, благотворительный фонд областного отделения Украинского Союза ветеранов Афганистана «Единство 2014» и др.

Как сообщал УНИАН, в Полтавской области сформирована автомобильная санитарная рота из 45 автомобилей скорой медицинской помощи, выделенных лечебно-профилактическими учреждениями области. Эти машины находились в резерве, поэтому изменений в транспортном обеспечении для оказания необходимой медицинской помощи жителям области не будет.