В Киеве планируется создать семь больниц интенсивной терапии, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Сегодня во время посещений киевских медзаведений советник Киевского городского головы по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сообщил, что столица нуждается в 5 взрослых и 2 детских больницах, которые будут оказывать круглосуточную неотложную медицинскую помощь. Создание заведений нового типа позволит более рационально использовать кадровый потенциал и материально-техническую базу.

Вместе с директором Департамента здравоохранения КГГА Михаилом Риганом он посетил Киевские клинические больницы №№ 1, 6, 8, 12, больницу скорой медицинской помощи г. Киева, детские больницы № 1 и № 2. Именно на базе этих лечебных заведений уже в ближайшее время могут создать больницы интенсивной терапии.

По словам директора профильного Департамента, создание больниц интенсивного лечения позволит на 10-15% повысить шансы на более скорое выздоровление для пациентов, которые нуждаются в экстренном врачебном вмешательстве в стационаре.

«Сегодня, в условиях дефицита бюджета единственное спасение киевской медицины в переформатировании самой структуры предоставления медицинской помощи. Столица содержит ненужные отделения, где фактически простаивают койки. Простая реорганизация, которая практически не нуждается в дополнительном финансировании, позволит более рационально использовать мощности больниц и повысить качество медобслуживания», – сказал Радуцкий.

Ежегодно стационарное лечение в столице проходят более 550 тыс. больных, почти 60% из них нуждаются в госпитализации. Но в качестве интенсивной терапии в городе функционирует только одна больница скорой медицинской помощи на левом берегу. Проанализировав мощности коечного фонда, обеспечение медицинским оборудованием, а также кадровый потенциал, специалисты приняли решение о создании семи больниц интенсивного лечения – 5 взрослых и 2 детских.