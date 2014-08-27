В Одессе налоговики и таможенники подарили военно-медицинскому центру Южного региона спецоборудование

В Одессе налоговики и таможенники подарили военно-медицинскому клиническому центру Южного региона (Одесса) спецоборудование и постельное белье для раненых.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Министерства доходов и сбров в Одесской области, для раненных военнослужащих, которые проходят лечение в вышеназванном центре, главным управлением Миндоходов в Одесской области совместно с Южной таможней Миндоходов передано 20 тележек со съемными носилками, 20 манипуляционных столов, 1 тыс. предметов постельного белья, 40 штативов для капельниц и 2 колесных кресла.

Общая стоимость переданных предметов – 183, 229 тыс. грн.

«Одно из этих кресел передано Александру Бачинскому, который после тяжелого ранения проходит реабилитацию в центре. Посещая Александра, и.о. начальника главного управления Миндоходов в Одесской области Игорь Сингаевский отметил, что каждый работник Миндоходов Одесщины признателен нашим военным, которые героически и мужественно защищают независимость и суверенитет нашего государства», - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что организовать сбор и перечисление средств с собственного заработка решили на общем коллективном собрании первичных профсоюзных организаций государственных налоговых инспекций, главного управления Миндоходов в Одесской области и Южной таможни Миндоходов.

Всего налоговики и таможенники Одесской области собрали около 330 тыс. грн. Закупки проводятся исходя из насущных потребностей военно-медицинского центра и военнослужащих, которые находятся на лечении.