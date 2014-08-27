Во Львовской области бойцы Яворовской механизированной бригады после участия в АТО проходят 20-дневный курс психологической реабилитации

Военнослужащие Яворовской механизированной бригады, которые недавно вернулись из зоны АТО, проходят 20-дневный курс психологической реабилитации.

Об этом сообщили УНИАН в отделе по работе с общественностью Львовского областного военного комиссариата.

„Многие украинские военнослужащие, которые возвращаются с востока домой, нуждаются не только в медицинской, но и в психологической помощи. Львовский областной военный комиссариат совместно с Львовским городским советом инициировал работу психологов с пострадавшими бойцами Яворовской отдельной механизированной бригады, которые недавно вернулись из восточных регионов. Военнослужащие пройдут 20-дневной курс психологической реабилитации. С ними уже работают шесть волонтеров-психологов, которые являются членами Украинского союза психотерапевтов”, - отмечается в сообщении.

Кроме того, представители общественного объединения «Психологическая кризисная служба» оказывают помощь военным из разных регионов Украины, которые сейчас находятся в военно-медицинском клиническом центре Западного региона.