Центральная городская больница Краснодона получила 1500 кубов кислорода

Как сообщили УНИАН в Пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", предприятие «Краснодонуголь» (входит в группу «Метинвест») обеспечивает центральную городскую больницу запасами кислорода. Главный врач Краснодонской больницы Валерий Гущин рассказал, что среднемесячный расход кислорода в больнице составляет около 70-80 баллонов или 1 500 кубов. Основная масса расходуется для искусственной вентиляции легких раненых, частично кислород используется для постоперационной реабилитации гражданского населения. Из-за постоянных вооруженных столкновений возникла проблема с поставкой кислорода в город.

За помощью больница обратилась в «Краснодонуголь», администрация которого в свою очередь направила запрос в Гуманитарный штаб при Фонде Рината Ахметова. В ближайшее время в регион будут поставлены все необходимые медицинские препараты.

Напоминаем, что неделей ранее такая же ситуация возникла в Авдеевской центральной городской больнице. Тогда шесть баллонов заправили кислородом на Авдеевском коксохимическом заводе также в рамках работы Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова. На первое время завод выделил 36 м³ кислорода. И планирует помогать столько, сколько это необходимо, пока больнице нужна будет поддержка.