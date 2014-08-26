В Одессу из зоны АТО прибыли 60 вынужденных переселенцев, имеющих проблемы со зрением

В Одессу из зоны проведения антитеррористической операции прибыли 60 вынужденных переселенцев, имеющих проблемы со зрением.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области, на железнодорожном вокзале Одессы вынужденных переселенцев встретили спасатели и психологи управления, медики и волонтеры. По словам руководителя регионального штаба Юрия Кунтия все граждане, прибывшие в Одессу, будут расселены в санаторно-курортных учреждениях пгт Сергеевка и Приморского.

«Сотрудниками ГСЧС предоставлена помощь гражданам, прибывшим из зоны АТО. Спасатели помогли добраться людям в координационный центр, доставили их вещи. Психологи еще на перроне взяли под свою опеку людей, которые нуждались в поддержке.

Людям, которые нуждались во внимании медиков, сразу же на перроне была оказана квалифицированная медицинская помощь», - сообщили в отделе.

В отделе отметили, что по состоянию на 26 августа, на территории Одесской области, по данным департамента социальной защиты населения Одесской облгосадминистрации, зарегистрировано более 6,5 тыс. граждан (в том числе, свыше 2,8 тыс. детей), прибывших из района проведения антитеррористической операции.