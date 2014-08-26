Волонтеры ДТЭК помогают вынужденным переселенцам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", более 180 беженцев с маленькими детьми, расселенные во временном лагере, получили теплые одеяла, подушки, махровые простыни, постельное белье и полотенца. Детям волонтеры ДТЭК привезли наборы для рисования. Все необходимые вещи волонтеры доставили непосредственно на базу «Волна», где находятся переселенцы.

В середине июля в Курахово вынужденно переехали более трех тысяч людей, пострадавших в результате боевых действий в Марьинском районе и в пригороде Донецка. Переселенцам помогают все – городские власти, местные агентства, ДТЭК, Гуманитарный штаб при Фонде Рината Ахметова. Когда в Курахово начали приезжать первые переселенцы, сотрудники ДТЭК инициировали открытие пункта сбора гуманитарной помощи у себя на предприятии.

«Мы понимаем, что люди оказались в тяжелом положении. Знаем, что вынужденным переселенцам помогают и благотворительные фонды, и городские власти. Но помощь лишней не бывает. Вот на работе получила зарплату и сразу купила альбомы и краски для детворы», – рассказывает волонтер Оксана, сотрудница Кураховской ТЭС.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.

Координационный информационный центр Гуманитарного штаба «Поможем»:

+38 044 502 52 12