Луганские переселенцы голодают, потому что Красный Крест не раздаёт продукты питания
Товар лежит на складе, но не отдают распоряжение его раздавать
Переселенцы из Луганска, которые остались на территории области вблизи зоны проведения АТО, голодают и не имеют возможности получить гуманитарную помощь.
В Старобельске Луганской области люди каждый день приходят в организацию Красного Креста, надеясь, что им дадут еду. Об этом пишет ТСН.
За перераспределение гуманитарной помощи отвечает Международный Комитет Красного Креста, а претензии по поводу ее отсутствия приходится выслушивать украинскому Красному Кресту.
Они ежедневно объясняют людям, что готовы раздать гуманитарку, но им отдали только то, что быстро портится. Читайте такжеКрасный Крест: Жители Луганска - в критическом положении, они нуждаются в помощи
"Мы раздали только овощи, которые получили. Ни сахара, ни крупы, ни макарон не получали. Да, международный комитет привез это все и этот товар лежит на складе. Но я распоряжение раздавать не получала", - говорит представитель украинского Красного Креста.