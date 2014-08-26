Краснодонскую больницу на Луганщине превратили в госпиталь для военных РФ - журналист
09:28, 26 августа 2014Новости регионов
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В центральной городской больнице города Краснодон Луганской области появились военные врачи из России
Фото: УНІАН
Об этом со ссылкой на очевидцев на своей странице в Facebook пишет журналист Роман Бочкала.
По его словам, российские военные врачи живут в хирургическом отделении.
"Оказывают помощь раненным российским военным, контролируют распределение, поступающих из РФ медикаментов," - написал Бочкала.
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