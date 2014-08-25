За прошлую неделю Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова эвакуировал 3393 человека

В течение 18-24 августа Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова эвакуировал из зоны проведения АТО 3393 человека, из которых 1486 – это дети. Всего, по состоянию на 24 августа, Штабом эвакуировано 20 725 человек. Волонтеры штаба вывозили людей преимущественно из Донецка, Енакиево, Макеевки, Стаханова, Брянки, Ясиноватой. В основном, это дети, женщины, пожилые люди и люди с инвалидностью. Так, на прошлой неделе Гуманитарный штаб начал эвакуацию больных из Старомихайловского и Макеевского психоневрологических интернатов.

Эвакуированным людям помогли также и со временным размещением. Около 300 человек, которые выехали из зоны АТО и не имели вариантов для проживания, находятся теперь на базах отдыха, в том числе и в санаториях предприятий группы СКМ. Фонд Рината Ахметова обеспечивает их пребывание и питание. Всего же Гуманитарный штаб при фонде помог со временным жильем более 6000 переселенцам. Они находятся в безопасных местах Донбасса, в Запорожской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Вынужденные переселенцы начали получать и гуманитарную помощь, которая была доставлена 23-24 августа в составе первого эшелона гуманитарного рейса Рината Ахметова. Городские и районные центры социальной помощи получили продуктовые, детские и гигиенические наборы: в Мариуполе – 10 420 наборов, в Новоазовском районе – 6700 наборов и Першотравневом районе – 1460.

Напоминаем, что в состав первого эшелона общим весом более 2000 тонн входит 200 000 продуктовых наборов. Для жителей освобожденных городов, в которых массово проживают переселенцы, а также для других компактных мест их проживания, будут переданы гигиенические наборы в количестве 10 000 шт., что покроет потребности на один месяц для семьи из 3-х человек. Также семьи в освобожденных городах и переселенцы с детьми получат детские наборы (детское питание, памперсы) в количестве 5 000 шт.

Продолжает работать единый многоканальный телефон Гуманитарного штаба и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Ежедневно на номер 0 800 50 9001 принимается более 700 звонков. Звонки со всех телефонов бесплатны, а линия работает круглосуточно.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

Координационный информационный центр Гуманитарного штаба «Поможем»:

+38 044 502 52 12