Одесский госпиталь Госпогранслужбы просит горожан оказать помощь в покупке реанимобиля для транспортировки раненых

Одесский клинический госпиталь Государственной пограничной службы просит горожан оказать помощь в приобретении реанимобиля для транспортировки раненых.

Как передает корреспондент УНИАН, эту просьбу на пресс-конференции озвучила начальник госпиталя Оксана Кальчук.

Она пояснила, что у госпиталя было две санитарные машины, но сейчас осталась одна, во вторую попал снаряд в зоне проведения антитеррористической операции.

В частности, госпиталь надеется собрать средства на стандартный автомобиль скорой помощи класса «С» - микроавтобус грузоподъемностью 3,5 тонны, с высокой проходимостью, загруженностью и комплектацией на одного пациента. Комплектация предполагает дыхательную аппаратуру, дефибриллятор, кислородную аппаратуру, средства транспорта и мобилизации.

«Это стандартная комплектация реанимобиля. Базовая машина стоит в пределах 900 тыс. грн плюс комплектация еще приблизительно столько же», — сказала Кальчук.

Она пояснила, что организация по оказанию помощи военным «Сила добрых сердец» специально для госпиталя открыла в «ПриватБанке» расчетный счет для сбора благотворительных средств.

Как отметил первый заместитель начальника госпиталя Андрей Буркацкий, сейчас в госпитале на лечении находится 15 раненых, пострадавших в зоне АТО. Всего с начала боевых действий на востоке Украины стационарное лечение в госпитале получили 60 человек, получившие ранения разной степени тяжести, амбулаторно пролечено более 200 человек.

«Ранения имеют высокую степень специфичности в связи с введением в действие новых видов оружия. Научно-технический прогресс не стоит на месте, вооружение усиливается, соответственно и изменяется тенденция самих поражений. Очень мало поступает на лечение к нам изолированных повреждений, преимущественно - действие осколочных, минно-взрывчатых факторов. Доминируют повреждения объединенного характера и политравмы с повреждением одновременно органов грудной клетки, брюшной полости, множественных переломов костей и ожогами. В последнее время появились пациенты с ожогами лица», - сказал Буркацкий.