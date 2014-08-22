В освобожденном Лисичанске откроют центр для переселенцев

В Лисичанске Луганской области облгосадминистрация откроет центр для переселенцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, в связи с тем, что в Луганской области увеличивается количество людей, которым нужна помощь, принято решение открыть в Лисичанске центр для переселенцев. Рядом с центром находится школа, детский сад, супермаркет.

Центр для переселенцев создан на базе детской больницы города Лисичанска, в резервных корпусах, которые пригодны для расселения людей. Центр сможет принять около 200 человек. Контролировать работу центра будет оперативный штаб, в который вошли работники ГСЧС, сотрудники управления образования, социальные работники, представители органов местного самоуправления, общественники.