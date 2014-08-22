В Бердичеве в госпитале за средства воинов-афганцев отремонтировали палаты для участников АТО

В Бердичеве в областном госпитале за средства воинов-афганцев отремонтировали палаты для участников АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в областном военном госпитале ветеранов войны в Бердичеве рассказал журналистам главный врач госпиталя Павел Журбенко.

По его словам, "за средства воинов-афганцев для реабилитации участников АТО отремонтировали две палаты в Бердичеве".

Журбенко уточнил, что сегодня в этом медицинском заведении в эксплуатацию сдали две палаты для реабилитации участников АТО из Житомирщины.

"Ремонт был осуществлен при финансовой поддержке воинов-афганцев, которые понимают участников АТО как никто другой", - сказал он.

В частности, отремонтированы две палаты в терапевтическом и неврологическом отделениях. Планируется создать комфортные условия для бойцов в каждом отделении госпиталя. Ремонтные работы уже ведутся в палате в кардиологии, которая также предназначена для лечения участников АТО.

Журналисты вместе с руководителями областной власти и власти Бердичева, находясь в госпитале, зашли в неврологическое отделение, в котором на реабилитации находятся трое военнослужащих из зоны АТО. Трое раненных в АТО ребят в госпитале проходят реабилитацию, которая может затянуться на годы.

Представители Житомирского областного союза ветеранов афганской войны вручили бойцам тонометры.

Директор департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Александр Торбас рассказал журналистам, что сегодня госпиталь на 100% обеспечен медикаментами и питанием. Он также уточнил, "что в АТО уже ранены более 200 воинов из Житомирщины, которые сейчас лечатся в медзаведениях области и других регионов".