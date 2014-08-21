На 21 августа Хмельницкая область разместила 1770 переселенцев с востока Украины.

Такая информация сегодня была озвучена на селекторном совещании с председателями райгосадминистраций, городскими (городов областного значения) головами под председательством губернатора Леонида Пруса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, больше всего людей проживает в городах Хмельницкий – 455, Каменец-Подольский – 103, Нетешин – 93, Славута – 87, Староконстантинов – 79, в районе Изяславском – 135, Славутском – 113, Дунаевецком – 95, Полонском - 80 человек.

Вернулись на места постоянного проживания 121 человек, из них из Донецкой области – 95 человек, Луганской области – 26 человек.

Кроме того, на 20 августа в реестре жилья для переселенцев на территории области определен 91 объект разных форм собственности, в которых возможно размещение 1266 человек.

Председатель областной государственной администрации отметил то, что руководителям на местах необходимо провести встречи с каждой отселенной семьей, человеком. Изучить их потребности, чтобы создать комфортные условия для их проживания, а особенно тех, кто нуждается в специальной медицинской помощи.