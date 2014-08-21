Женский витамин может спровоцировать инсульт

Ученые узнали правду о главном женском витамине. Оказывается, в некоторых случаях прием этого витамина может привести к непоправимым последствиям. Специалисты из Гарвардской медицинской школы в Бостоне установили, что употребление витамина Е увеличивает риск развития геморрагического инсульта (кровоизлияния в мозг) на 22%, пишет newss.net.ua.

В то же время исследование этих же специалистов подтвердило, что витамин Е способен снизить риск развития ишемического инсульта на 10%. Это самый распространенный вид инсульта, который случается в 70% случаев, когда тромбы в сосудах затрудняют поступление крови в головной мозг. Тем не менее, риск довольно невысок.

Так, витамин Е способен спровоцировать один приступ геморрагического инсульта на 1 250 человек. Такие данные были получены в ходе анализа девяти исследований, охвативших более 1,2 миллионов людей.