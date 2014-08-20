Во Львовской области за прошедшие сутки двое людей пострадали от укусов змей
11:58, 20 августа 2014Новости регионов
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Госпитализированы в реанимационное отделение в состоянии средней степени тяжести
Фото: vitaest-s.ru
Во Львовской области за прошедшие сутки, 19 августа, двое людей пострадали от укусов змей.
Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
Как отмечается в сообщении, 19 августа в 18.15 в реанимационное отделение Сколевской районной больницы в состоянии средней степени тяжести госпитализирована 39-летняя жительница города Ривне, которую вблизи села Гребенев Сколевского района во время отдыха в лесу в стопу укусила змея.
Также 19 августа в 18.20 в Жолковскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести был доставлен 59-летний житель села Туринка Жолковского района, которого на пастбище в ногу укусила змея.
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