Во Львовской области за прошедшие сутки двое людей пострадали от укусов змей

Во Львовской области за прошедшие сутки, 19 августа, двое людей пострадали от укусов змей.

Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, 19 августа в 18.15 в реанимационное отделение Сколевской районной больницы в состоянии средней степени тяжести госпитализирована 39-летняя жительница города Ривне, которую вблизи села Гребенев Сколевского района во время отдыха в лесу в стопу укусила змея.

Также 19 августа в 18.20 в Жолковскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести был доставлен 59-летний житель села Туринка Жолковского района, которого на пастбище в ногу укусила змея.