Террористы заминировали две больницы в Ясиноватой
18:12, 19 августа 2014Новости регионов
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Российские наемники продолжают разрушать инфраструктуру Донбасса и минировать мосты и дороги
Фото: REUTERS
Террористы заминировали центральную районную больницу и больницу железнодорожников в Ясиноватой, подходы к школе №19 в Шахтерске и кладбище в селе Первомайское.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«Российские наемники продолжают разрушать инфраструктуру Донбасса и минировать мосты и дороги, но и этого им мало. Захватчики заминировали центральную районную больницу и больницу железнодорожников в Ясиноватой, подходы к школе №19 в Шахтерске и даже кладбище в селе Первомайское Шахтерского района», - заявил он.
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