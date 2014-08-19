Террористы заминировали две больницы в Ясиноватой

Террористы заминировали центральную районную больницу и больницу железнодорожников в Ясиноватой, подходы к школе №19 в Шахтерске и кладбище в селе Первомайское.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Российские наемники продолжают разрушать инфраструктуру Донбасса и минировать мосты и дороги, но и этого им мало. Захватчики заминировали центральную районную больницу и больницу железнодорожников в Ясиноватой, подходы к школе №19 в Шахтерске и даже кладбище в селе Первомайское Шахтерского района», - заявил он.