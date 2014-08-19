Военно-медицинскому клиническому центру купили гематологический анализатор для обследования раненых

Коллектив ООО «Промтоварный рынок» (рынок «7 километр») купил для Военно-медицинского клинического центра Южного региона (Одесса) автоматический гематологический анализатор для оперативного обследования раненых. Как сообщили УНИАН в пресс-службе рынка, новое оборудование предназначено для диагностики и клинического обследования, в первую очередь – тяжелораненых военнослужащих, доставленных в Одесский регион из зоны АТО.

В пресс-службе отметили, что в клинике лабораторной диагностики центра не было автоматического гематологического анализатора.

«Администрация рынка на собственные средства и на средства коллектива приобрела этот крайне необходимый аппарат, стоимость которого почти 100 тыс грн. Аппарат будут использовать для обследования всех больных, но в первую очередь – из отделений реанимации, нейрохирургии и травматологии. Особенно он необходим для проведения дооперационных исследований при спасении тяжелораненых, когда на счету — каждая минута», - рассказали в пресс-службе.

В ней пояснили, что, если на проведение ручного анализа крови требуется около 1 часа, то новый аппарат позволяет получить достоверные результаты за 3-4 минуты.