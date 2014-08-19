В Житомирской области 28 детей участников АТО оздоровятся и отдохнут в санатории «Деныши».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя директора департамента семьи, молодежи и спорта ОГА Александра Антонюка.

По его словам, «на этих выходных 28 детей участников антитеррористической операции отбыли на отдых в расположенный возле Житомира санаторий «Деныши»- один из лучших в Украине». Средства на это нашли у спонсоров и из бюджетов различных уровней.

Антонюк напомнил, что сотни солдат и правоохранителей из Житомирской области сейчас участвуют в АТО на востоке Украины.

Он сообщил также об организации в области отдыха детей из семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Так, в Житомирской области сейчас насчитывается почти 3,5 тыс детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также более 3,3 тыс детей из семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

«В этом году большинство детей указанных категорий отдохнули в пришкольных лагерях, а также в санаторных учреждениях области и других регионов», - рассказал Антонюк.