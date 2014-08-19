В Черниговском военном госпитале пролечились более 60 бойцов из зоны АТО

В 407-ом Черниговском военном базовом госпитале прошли лечение более 60 бойцов, которые получили ранения или болезни в зоне проведения антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в облгосадминистрации сообщил начальник госпиталя подполковник медицинской службы Александр Слесаренко.

По его словам, сейчас из зоны АТО в лечебном учреждении находятся 19 военнослужащих. "Они имеют ранения средней и тяжелой степеней, один из бойцов находится в реанимации", - уточнил Слесаренко.

Руководитель военного медучреждения подчеркнул, что в госпитале созданы все условия для лечения и реабилитации раненых.

"У нас имеется запас лекарств для пациентов, хотя есть случаи, когда больные получают заболевание из-за своей дисциплины, и для их лечения необходимы значительные дополнительные средства", - отметил он.

Слесаренко рассказал журналистам, что в госпитале пролечился военнослужащий из зоны АТО, имевший ранение. Его выписали домой, а впоследствии доставили опять в лечебное учреждение с острым воспалением поджелудочной железы, которое произошло в результате употребления значительного количества алкоголя. Если в первом случае стоимость лечения составляла до 1 тыс. грн, то сейчас только один из препаратов стоит 10 тыс. грн. Для выздоровления нужно не менее 100 тыс. грн. Часть средств для бойца собрали в субботу волонтеры в Чернигове во время благотворительной ярмарки.

Как сообщал УНИАН, в июне руководство 407-го Черниговского военного базового госпиталя сообщило о готовности принять тяжелораненых военнослужащих, которые принимают участие в антитеррористической операции. Для этого военные медики имеют широкий арсенал методов, средств, технологий, позволяющих проводить современное профессиональное лечение. На протяжении последних месяцев в госпитале введены в действие 3 новые операционные, которые позволят, при необходимости, прооперировать до 50 пациентов. Госпиталь рассчитан на 150 пациентов, хотя может развернуться на 330 коек.