В Херсоне мужчина умер от малярии

В Херсоне от тропической малярии умер мужчина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Херсонской областной СЭС, болезнь обнаружили у моряка рыболовного рефрижераторного судна, который находился в рейсе с 30 января по 4 августа в странах западной Африки.

По прибытию в Херсон, 5 августа у моряка поднялась температура до 39 градусов, проявлялись потливость и слабость.

Больной начал лечиться самостоятельно, а за медпомощью обратился только 8 августа.

9 августа больного на «скорой» доставили в реанимационное отделение Херсонской инфекционной больницы. Однако спасти больного медики уже не смогли: 13 августа, не приходя в сознание, мужчина умер.

Также в облСЭС отмечают, что за последние полгода в Херсонском морском порту случаев ввоза инфекционных заболеваний, которые имеют международное значение, не фиксировали.

По данным СЭС, с начала года через пункт пропуска через госграницу Украины прошли 373 иностранных судна и 171 судно Украины заграничного плаванья, они побывали в 8 странах, которые считаются опасными в плане инфекционных заболеваний, но ни одного случая завоза заболевания среди членов экипажей не выявляли.