В больницах Киева возобновляется горячее водоснабжение

Киев изыскал возможность возобновить горячее водоснабжение в заведениях социальной сферы, в частности больницах. Сегодня почти во всех медицинских заведениях столицы уже есть горячая вода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, об этом заявил городской голова Виталий Кличко во время встречи с генеральным директором ПАО «Киевэнерго» Александром Фоменко, на которой обсуждалась подготовка Киева к отопительному сезону и вопросы возобновления горячего водоснабжения.

«Мы обратились в Кабинет министров с просьбой снять лимиты газа для котельных, которые обеспечивают теплоснабжение заведений социальной инфраструктуры Киева, и предоставить соответствующее разрешение «Киевэнерго» на подачу природного газа. После подключения больниц ожидаем, что в начале учебного года горячее водоснабжение будет возобновлено и в заведениях образования – детских садах и школах», – сказал мэр Киева.

По словам Фоменко, первоочередным заданием для «Киевэнерго» сейчас является подготовка к отопительному сезону. Так, работы по ремонту и реконструкций теплового хозяйства выполнены уже более чем на 70%.

«Мы рассчитываем, что в конструктивном сотрудничестве с КГГА нам удастся обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона для киевлян», - отметил гендиректор «Киевэнерго».

Как сообщал УНИАН, горячее водоснабжение в Киеве массово начали ограничивать в середине июля. 18 июля ПАО «Киевэнерго» предупредило о снижении температуры горячей воды для потребителей в связи с ограничением поставок газа на ТЭЦ компании. Сообщалось об ограничении газоснабжения на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и котельных предприятия.

Как отчитывалась компания 28 июля, в Киеве без горячего водоснабжения оставалось в целом 6 тыс. 662 потребителя.

29 июля директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий заявил, что количество домов в столице, отключенных от горячего водоснабжения, будет увеличиваться, поскольку Киев должен сэкономить определенное количество газа для стабильного прохождения отопительного сезона.

По состоянию на 11 августа в Киеве без горячего водоснабжения остаются 8 тыс. 702 потребителя, или 55,69% общего количества потребителей, которым предоставляет услуги по централизованному отоплению (ЦО) и горячему водоснабжению (ГВС) ПАО «Киевэнерго».

Справка УНИАН. «Киевэнерго» в целом предоставляет услуги по ЦО и ГВС 75% потребителей в Киеве.