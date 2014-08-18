За прошлую неделю фонд Ахметова эвакуировал 3300 людей из зоны АТО

С 11 по 17 августа Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова эвакуировал 3300 людей из зоны проведения АТО.

Из них 1129 – это дети, есть пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. В частности, 20 людей с инвалидностью удалось эвакуировать из Донецкого интерната в Мариуполь. Также вывезли 15 детей с тяжелыми патологиями из 5-й больницы Донецка в Краматорский дом ребенка. 150 жителей дома престарелых перемещены в безопасное место, говорится в переданном УНИАН сообщении фонда.

Основные города, из которых проводилась эвакуация – Донецк, Енакиево, Брянка, Стаханов, Первомайск.

Возросло количество обращений из Кировского, Харцызска, Макеевки.

Всего, начиная с 23 мая 2014 года, фондом Рината Ахметова эвакуировано 17322 человека, 7749 из них – это дети.

Помимо эвакуации, Гуманитарный штаб осуществлял свою деятельность также по 3 другим основным направлениям: расселение, доставка гуманитарной помощь в зоне АТО и в места проживания переселенцев, адресная помощь детям, на лечение, отмечается в сообщении.