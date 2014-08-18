Яичные белки снижают давление

Китайские ученые установили, что яичные белки можно использовать как лекарство от высокого давления.

Эксперименты сотрудников из Цзилиньского университета (Jilin University) показали, что пептид RVPSL, содержащийся в яичном белке, блокирует выработку в организме веществ, которые повышают кровяное давление, пишет newss.net.ua.

50 мг пептида RVPSL (такое количество содержится примерно в двух куриных яйцах) снижают давление примерно настолько же, как и 10 мг препарата каптоприл.

Примечательно, что побочных эффектов при этом не наблюдается. Белок яйца сохраняет свойство снижать давление даже после термической обработки.

«Пептид яичного белка может быть полезен как в профилактике, так и в лечении гипертонии», — комментирует автор исследования доктор Жипенг Ю (Zhipeng Yu). Исследователи уверены, что в будущем яичные белки станут дополнением к лекарственной терапии гипертоников.