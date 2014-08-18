Яичные белки снижают давление
Примечательно, что побочных эффектов при этом не наблюдается
Китайские ученые установили, что яичные белки можно использовать как лекарство от высокого давления.
Эксперименты сотрудников из Цзилиньского университета (Jilin University) показали, что пептид RVPSL, содержащийся в яичном белке, блокирует выработку в организме веществ, которые повышают кровяное давление, пишет newss.net.ua.
50 мг пептида RVPSL (такое количество содержится примерно в двух куриных яйцах) снижают давление примерно настолько же, как и 10 мг препарата каптоприл.
Примечательно, что побочных эффектов при этом не наблюдается. Белок яйца сохраняет свойство снижать давление даже после термической обработки.
«Пептид яичного белка может быть полезен как в профилактике, так и в лечении гипертонии», — комментирует автор исследования доктор Жипенг Ю (Zhipeng Yu). Исследователи уверены, что в будущем яичные белки станут дополнением к лекарственной терапии гипертоников.