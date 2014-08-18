Гуманитарный штаб при фонде Ахметова оплатит пребывание переселенцев в одесском санатории

Решение оплатить долг санатория «Сэнэтатя» в Сергеевке, Одесская область, с 16 июня по 14 августа было принято Гуманитарным штабом при фонде Рината Ахметова. На рассмотрении у штаба находилось обращение руководства базы с просьбой покрыть долг в размере более 2,5 млн грн. Гуманитарный штаб также принял решение профинансировать и дальнейшее пребывание людей до конца сезона.

В санатории еще с июня проживают 399 человек. В основном, это семьи с детьми, дети и взрослые с инвалидностью, которые при помощи волонтеров переехали в Сергеевку из Луганской и Донецкой областей, и нуждаются в особом уходе. «Сэнэтатя» как раз оказывает сопровождение людям с особыми потребностями.

Также в поселке Сергеевка фонд Рината Ахметова оплатил долг и пребывание вынужденных переселенцев на базе отдыха «Медик-2», которые находились там еще с 7-го июня. На прошлой неделе при помощи волонтеров и транспорта Гумманитарного штаба в «Медик» были доставлены еще более 100 человек из Донецка и близлежащих городов.

Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова продолжает эвакуацию и размещение переселенцев, оказывает гуманитарную и адресную помощь. Для этого круглосуточно работает горячая линия 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.