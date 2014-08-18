Футбольный клуб «Шахтер» приобретает инсулин для детей Донбасса

Гуманитарный штаб при Фонде Рината Ахметова и ФК «Шахтер» продолжают оказывать помощь жителям Донбасса. Одна из острых проблем сейчас – острый дефицит медикаментов.

Подросток Андрей Столпник из Артемовска болен сахарным диабетом. Для того чтобы жить, ему необходим инсулин. Мать Андрея Оксана обратилась за помощью в Гуманитарный штаб. После чего семье был доставлен пятимесячный запас необходимого инсулина. В кратчайший срок семья Столпник получила необходимую партию инсулина. По словам счастливой мамы, после этого они с Андреем вздохнули с облегчением.

"У моего сына сахарный диабет первого типа. Ранее мы получали инсулин по рецепту эндокринолога в центральной городской поликлинике. Но за текущий год нам, к сожалению, смогли выдать медикамент лишь дважды: в мае и июне. Очищенный инсулин, который необходим Андрею, дорогостоящий. И по-настоящему действенный. Говоря простым человеческим языком, у больного от него меньше осложнений, – рассказала мама мальчика Оксана Скрипик. - Увидев в бегущей строке по телевизору телефон горячей линии фонда Рината Ахметова и Гуманитарного штаба, мы решили обратиться за помощью. Мы очень благодарны за то, что нам и таким же, как мы, помогают в столь сложной ситуации. В Гуманитарном штабе выслушали нашу проблему, а спустя несколько дней курьер доставил инсулин и необходимые тест-полоски на дом! В сложившейся ситуации это действительно большое дело".

Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

По состоянию на сегодняшний день, Штабом, Фондом Рината Ахметова и бизнесами Группы СКМ эвакуировано из зоны военных действий свыше 16 тысяч человек, в том числе около 8 тысяч детей, в местах компактного проживания размещено 5 800 человек. Гуманитарную помощь непосредственно в зоне военных действий уже получили более 30 000 человек.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.