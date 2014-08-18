В Донецке полностью прекращена подача воды

В Донецке из-за повреждений линий электропередач остановлен основной источник водоснабжения города – Верхнекальмиусская фильтровальная станция, в связи с чем полностью прекращена подача воды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что на данный момент оценить масштабы повреждений и длительность ремонтно-восстановительных работ из-за боевых действий не представляется возможным. В горсовете добавили, что информация будет уточняться.

Согласно сообщению, водоснабжение в городе Донецк полностью прекращается после 21.00 17 августа.