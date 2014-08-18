В Донецке полностью прекращена подача воды
09:58, 18 августа 2014Новости регионов
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Оценить масштабы повреждений и длительность ремонтно-восстановительных работ из-за боевых действий не представляется возможным
Фото: evpcity.com
В Донецке из-за повреждений линий электропередач остановлен основной источник водоснабжения города – Верхнекальмиусская фильтровальная станция, в связи с чем полностью прекращена подача воды.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
В сообщении отмечается, что на данный момент оценить масштабы повреждений и длительность ремонтно-восстановительных работ из-за боевых действий не представляется возможным. В горсовете добавили, что информация будет уточняться.
Согласно сообщению, водоснабжение в городе Донецк полностью прекращается после 21.00 17 августа.
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