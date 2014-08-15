В Одессе в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона на лечении находятся 119 раненых из зоны АТО

В Военно-медицинском клиническом центре Южного региона (Одесса) в настоящее время на лечении находятся 119 военных, получивших ранение в зоне проведения антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник медицинской службы данного центра Юрий Сахно.

Самый юный пациент, находящийся сейчас в центре из-за ранения на востоке страны, - 20-летний парень, самый возрастной – контрактник, 1968 года рождения.

По его словам, в реанимации – 7 человек, из которых у троих – тенденция к улучшению и перспектива перевода в стационар. Один из солдат, получивший тяжелое ранение, находится в коме, другой, вероятнее всего, не сможет ходить из-за повреждения позвоночника.

В основном, у бойцов огнестрельные ранения, минновзрывные травмы.

«Особенно много из очага АТО стали поставлять раненых с множественным огнестрельным ранением, даже при наличии бронежилетов. В большинстве это люди, попавшие под обстрел системой ГРАД», - сказал Сахно.

Он утверждает, что все военнослужащие получают в центре лечение за счет государства, тем более, участники АТО.

«Ни за какие процедуры, препараты крови, лекарства никто не платит. Все имеется в исчерпывающем объеме. Особенно, медикаментозной группы. Есть физически устаревшая аппаратура, но она исправна и удовлетворяет для определенного вида исследований», - уверяет Сахно.

Тем не менее, по его словам, в медицинском центре создана рабочая группа по взаимодействию с волонтерами, организациями, которые оказывают помощь.

«Если неравнодушные люди предлагают помощь, мы не отказываемся», - отметил Сахно.