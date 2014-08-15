На Харьковщине проведут флюорографические обследования переселенцев из зоны АТО

В Харьковской области проведут флюорографические обследования переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, соответствующее поручение Департаменту здравоохранения дал заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Юрий Георгиевский.

«Несмотря на загруженность профильных медицинских учреждений области, мы должны обеспечить свободный доступ граждан, покинувших зону АТО, к прохождению флюорографического обследования с целью выявления и ранней диагностики туберкулеза. Скоро начинается осенний период, который всегда влечет обострение этого заболевания, к чему мы должны быть готовы», - отметил Георгиевский.

Флюорографические обследования населения будут организованы с помощью передвижных флюорографических установок в местах пребывания переселенцев. Контроль за выполнением данного поручения возложен на Департамент здравоохранения облгосадминистрации.