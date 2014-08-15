В Тернопольской областной больнице открыли диализный зал мощностью четыре диализных места в трехсменном режиме работы. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в целом на оборудование зала было потрачено 1,5223 млн грн, в основном это средства благотворителей.

Участие в открытии приняли председатель ОГА Олег Сиротюк, председатель областного совета Василий Хоминец, главный врач «Тернопольской университетской больницы» Василий Блихар, а также представитель международной компании «Гамбрамед» Леонид Файнблат.

«Мы сейчас открыли диализный зал, оснащенный самым современным оборудованием. Хочу верить, что это оборудование будет работать эффективно и поможет спасти не одну жизнь», - сказал Сиротюк.

Он отметил, что с целью приближения к пациентам, которые нуждаются в гемодиализном лечении, до конца этого года на базе Кременецкой, Бучанской больницы планируется открыть сателлитные нефродиализные отделения, а также продолжаются переговоры об установлении гемодиализного оборудования в Борщовской больнице.

Справка УНИАН. По состоянию на 15 августа в области зарегистрировано 7 тыс. 543 лица с хронической болезнью почек, из них 1 тыс. 965 с хронической почечной недостаточностью, у 265 пациентов - терминальная почечная недостаточность.

Только 150 больных обеспечены заместительной почечной терапией, в том числе для 26 человек осуществлена трансплантацию почки.

В настоящее время в отделении гемодиализа КЗ ТОР «Тернопольская университетская больница» и его филиала в г. Копычинцы на 22-ти аппаратах «искусственная почка» лечение предоставляется 155 больным, из которых 18-ти пациентам проводится только 2 сеанса диализа в неделю, что не обеспечивает адекватного лечения, а позволяет лишь удерживать их на грани жизни и смерти.

В листе ожидания находится 40 больных с терминальной почечной недостаточностью для которых почечно-заместительная терапия является жизненно необходимым методом лечения.

На 2014 год в областном бюджете на программу «Гемодиализ» выделено 13,4 млн грн, что составляет 82,5% от общей потребности.