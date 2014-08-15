Во Львовской области мужчина пострадал от укуса змеи
11:24, 15 августа 2014Новости регионов
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Во Львовской области с начала теплого сезона уже зафиксировано более 20 случаев укусов змеями людей
Фото: vsluh.ru
Во Львовской области 46-летний мужчина пострадал от укуса змеи.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 14 августа в 18.15 в реанимационное отделение Сколовской центральной районной больницы в среднем состоянии тяжести был госпитализирован 46-летний житель села Погар Сколовского района, которого в лесу в плечо укусила змея.
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