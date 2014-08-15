Во Львовской области мужчина пострадал от укуса змеи

Во Львовской области 46-летний мужчина пострадал от укуса змеи.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 14 августа в 18.15 в реанимационное отделение Сколовской центральной районной больницы в среднем состоянии тяжести был госпитализирован 46-летний житель села Погар Сколовского района, которого в лесу в плечо укусила змея.