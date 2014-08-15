Больницы Луганска работают в крайне критическом режиме

В Луганске по состоянию на пятницу, 15 августа, ситуация остается крайне критической: отключенный от энергоснабжения областной центр по-прежнему находится в полной блокаде.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Луганского городского совета, в городе нет света, воды, невозможно дозвониться на мобильные и стационарные телефоны.

На протяжении длительного периода в Луганске не прекращаются вооруженные противостояния и обстрелы районов города.

В условиях крайне критической ситуации продолжают работать больницы, в которых на лечении находятся раненые. В областном центре работают лишь несколько аптек, сохраняется сложная ситуация с нехваткой медикаментов, при этом новых поставок лекарственных препаратов в город нет.

В продаже есть только самые необходимые продукты питания, в наличии есть хлеб, который продолжают выпекать благодаря электрогенераторам.

Не прекращают работу коммунальщики, которые по мере возможности убирают мусор с территории города.

Остро стоит вопрос отсутствия поставок в город топлива, все его запасы на территории Луганска исчерпаны.

Общую ситуацию осложняет и то, что горожане не могут получить зарплаты, социальные выплаты и пенсии – их не выплачивают в течение длительного периода.