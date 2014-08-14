Полтавские спасатели отправили 35 тонн гуманитарной помощи в Луганскую область

Спасатели Полтавской области в четверг, 14 августа, отправили 35 тонн гуманитарной помощи городу Счастье Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба облуправления ГСЧС в Полтавской области.

По ее данным, сегодня два грузовика с мукой, сахаром, консервами и другими продуктами спасатели отправили в качестве гуманитарной помощи.

Отправка гуманитарной помощи, которую собирали по районам совместно с Департаментом агропромышленного развития Полтавской облгосадминистрации, контролировал лично председатель ОГА Виктор Бугайчук.

Гуманитарная помощь была сформирована при поддержке производителей сельскохозяйственной продукции, перерабатывающих предприятий, в частности, Полтавским комбинатом хлебопродуктов, Глобинским и Яреськовским сахарными заводами, Миргородским заводом минеральных вод и сельским населением районов.

«Хочу поблагодарить всех, кто собирал гуманитарную помощь, ведь это ваш вклад в нашу борьбу за свободу и независимость Украины», - отметил Бугайчук.

Уже четвертый раз полтавские спасатели доставляют груз с продуктами питания на территории, где проходит антитеррористическая операция. Дважды гуманитарную помощь отправляли в г. Славянск. Также недавно были отправлены продукты питания в г. Красный Лиман Донецкой области.