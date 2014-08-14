В зоне АТО военные медики из Одессы оказали помощь более 1,6 тыс. раненым

В зоне проведения антитеррористической операции военные медики из Одессы оказали помощь более 1,6 тыс. раненым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, почти два с половиной месяца пребывания на востоке страны специалисты военного мобильного госпиталя Военно-медицинского клинического центра Южного региона (Одесса) оказали квалифицированную медицинскую помощь военнослужащим Вооруженных сил и других военных формирований Украины.

Как рассказал начальник клинического центра, полковник медицинской службы Владимир Майданюк, благодаря слаженным и грамотным действиям всего медперсонала мобильного госпиталя, за указанный период в полевых условиях проведено почти 700 оперативных вмешательств разной степени сложности.

«Преимущественно операции осуществляются по поводу ранений конечностей, головы, шеи, грудной клетки, брюшной полости. Работая как единый сплоченный коллектив единомышленников, хирурги, анестезиологи, терапевты, инфекционисты и врачи-лаборанты проявляют высокие профессиональные качества, ежедневно возвращая жизнь и здоровье раненым бойцам АТО», - отметил Майданюк.

Он также добавил, что летом испытания работой в полевых условиях вблизи зоны АТО выдержали десятки специалистов центра, которые получили большой практический опыт и в очередной раз доказали способность достойно выполнять свою работу при любых обстоятельствах.