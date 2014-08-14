В Житомире армянская община передала средства для лечения раненых воинов во время АТО

Представители армянской общины Житомирской области "Эребуни" передали 20 тысяч гривен на лечение 4 раненых военнослужащих, выполнявших свои служебные обязанности во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Согласно сообщению, заместитель Житомирского городского головы Александр Бочковский поблагодарил армянам за поддержку военных и отметил, что житомирская община - единая. «Независимо от происхождения, от языка, на котором общаемся, мы - едины: в счастливую минуту и в трудные времена», - сказал он.

Собранную финансовую помощь - для каждого из раненых солдат - по 5000 гривен - армяне передали сегодня в горсовете родственникам этих четырех военнослужащих.

«Армянская община еще раз решила сделать свой вклад и помочь. Это очередное собрание в поддержку украинских военных. Мы - едины, мы вместе, мы бок о бок будем стоять с семьями военных», - пояснил на встрече в горсовете такую позицию армянской общины Житомирской области ее глава Грант Даян.

Он также проинформировал, что "община «Эребуни» и в дальнейшем планирует помогать людям, которые принимают участие в АТО, их семьям, поддерживать дух единства Украины".

Исполнительный директор армянской общины «Эребуни» Ваге Петросян сказал на встрече в горсовете, что считает военнослужащих Житомирской 95-й аэромобильной бригады цветом украинской нации, элитой Вооруженных Сил Украины. «Естественно, что мы не можем оставаться в стороне. Мы обязаны помогать им, чем можем, ведь это все делается за Украину, за нас, за нашу общую Родину!», - отметил Петросян.