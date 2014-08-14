В Черкассах создадут реабилитационный центр для участников АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Юрий Ткаченко.

По его словам, он уже дал поручение до 1 сентября создать реабилитационный центр для участников АТО. Реабилитационный центр обустроят в отдельном этаже госпиталя и предоставят необходимое медицинское оборудование. На ближайшей сессии Черкасского облсовета должны внести соответствующие изменения в областной бюджет для финансирования медицинского учреждения. Сейчас сумма финансирования пока не определена.

По словам председателя ОГА, в реабилитационном центре черкасские медики будут помогать бойцам возвращаться к жизни, при необходимости будут приглашать специалистов в других областях.

В настоящее время участники боевых действий в зоне АТО лечатся в областной больнице. Но больше всего они нуждаются в помощи психологов.