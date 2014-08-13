В Сумской области пенсию получили более 1 тысячи пенсионеров из Крыма и Донбасса

В Сумской области пенсию уже получили более 1 тысячи пенсионеров из Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, для граждан, которые перемещаются с оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции, в Сумской области действует упрощенный порядок перевода пенсий.

«Органы Пенсионного фонда Сумской области оперативно решают вопросы, связанные с пенсионным обеспечением граждан, которые приехали на временное местожительство из Крыма, Донецкой и Луганской областей. Этим людям оказывается всесторонняя помощь в получении необходимых документов для выплаты пенсий», – подчеркнула исполняющая обязанности начальника главного управления Пенсионного фонда Украины в области Елена Сависько.

По ее информации, за получением пенсии в органы ПФУ Сумской области по состоянию на 13 августа, обратилось более 1 тысячи пенсионеров, в частности, 53 гражданина из АР Крым и г. Севастополь, 561 – из Донецкой области, 394 – из Луганской области. Уже беспечена выплата пенсий по месту пребывания в Сумской области всем пенсионерам, которые прибыли с временно оккупированной территории. Более 400 переселенцев из восточных регионов получают пенсии по материалам электронных пенсионных дел.

«Для выплаты пенсии по новому местожительству приезжие пенсионеры должны обратиться в соответствующее управление Пенсионного фонда с паспортом и справкой о присвоении идентификационного кода. В случае отсутствия или потери документов стоит воспользоваться услугами миграционной службы, где такие документы восстановят. При обращении в орган Пенсионного фонда также пригодится пенсионное удостоверение», – отметила Сависько.

По ее словам, выплата пенсии по новому местожительству может быть проведена в текущем месяце по дополнительным ведомостям, или же в следующем. Это зависит от того, когда пенсионер обратился в управление ПФУ (в начале месяца, в середине или по окончании выплатного периода).

«Заявления от переселенцев о запросе пенсионного дела принимаются без соответствующего удостоверения фактического местожительства», – добавила Сависько.