Николаевщина: трое людей госпитализированы после удара молнии

Три человека госпитализированы после поражения разряда молнии в Баштанском районе Николаевской области.

Как сообщили УНИАН в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, инцидент произошел 10 августа.

Об этом службу спасения «101» сообщили представители Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Люди работали в поле и когда начался ливень, работы они не прекратили. Хотя молния ударила рядом с ними ее разряд дошел и до них", - сообщили в ГСЧС.

Все трое были госпитализированы в Баштанскую центральную районную больницу.