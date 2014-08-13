Николаевщина: трое людей госпитализированы после удара молнии
10:50, 13 августа 2014Новости регионов
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Люди работали в поле и когда начался ливень, работы они не прекратили
Фото: УНИАН
Три человека госпитализированы после поражения разряда молнии в Баштанском районе Николаевской области.
Как сообщили УНИАН в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, инцидент произошел 10 августа.
Об этом службу спасения «101» сообщили представители Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
"Люди работали в поле и когда начался ливень, работы они не прекратили. Хотя молния ударила рядом с ними ее разряд дошел и до них", - сообщили в ГСЧС.
Все трое были госпитализированы в Баштанскую центральную районную больницу.
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