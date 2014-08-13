На Прикарпатье госпитализировали 19 детей с пищевым отравлением

На Прикарпатье прокуратура начала уголовное производство по факту пищевого отравления 19 детей.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, 11 августа в инфекционное отделение Яремчанской центральной городской больницы в результате массового пищевого отравления госпитализировано 19 детей в возрасте от 8 до 11 лет, которые находятся на отдыхе в одной из частных усадеб г. Яремче.

Проведенной проверкой установлено, что работниками Надворнянского межрайонного управления Госсанэпидслужбы в Ивано-Франковской области разрешительные документы на питание детей в указанном заведении не предоставлялись.

По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

По сообщению управления Государственной службы ЧС в Ивано-Франковской области, 12 августа в 9.02 поступило сообщение от дежурной Яремчанской ЦГБ о том, что во время отдыха в частной усадьбе «В гостях у принца» г. Яремчи отравились едой 19 детей в возрасте от 8 до 13 лет из Киева, которые госпитализированы в инфекционное отделение Яремчанской больницы. Предварительный диагноз – пищевая токсикоинфекция. Состояние пострадавших удовлетворительное.

На место чрезвычайной ситуации выезжали работники Ивано-Франковского областного управления Госсанэпидемслужбы в области, Надворнянского межрайонного управления Госсанэпидемслужбы в области, работники Яремчанской городской больницы и представитель прокуратуры г. Яремчи.

Работниками Надворнянского межрайонного управления Госсанэпидемслужбы в области в очаге заболевания провели комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.