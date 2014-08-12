Киевский городской голова Виталий Кличко уволил генерального директора КП "Фармация" Олега Климова.

Как сообщается на официальном сайте Киевской городской госадминистрации, соответствующее распоряжение №132 было подписано мэром столицы 8 августа с.г.

Как сообщал УНИАН, 16 июня мэр Киева предложил руководителю "Фармации" как можно скорее написать заявление об увольнении. Кличко поручил провести расследование относительно стоимости лекарств и медицинских препаратов в коммунальных аптеках КП «Фармация».

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Представителям СМИ Кличко объяснил, что были сделаны закупки лекарств в аптеках разной формы собственности и сопоставлены цены. «Вчера были куплены лекарства в аптеках, которые находятся в соседних домах, – одна из них коммунальная, другая – коммерческая. Вот чеки, и цена на одни и те же лекарства. И в коммерческой аптеке цена на 15% ниже, хотя коммунальные аптеки не имеют такой финансовой нагрузки как арендная плата! Поэтому я поручаю провести расследование, почему в коммунальных аптеках КП "Фармация" одинаковый набор медикаментов стоит на 15 процентов дороже, чем в коммерческих аптеках", - отметил Кличко.

В тот же день Киевский городской голова озвучил требование провести служебные расследования по «Киевтранспарксервису», «Киевпасстрасу», «Киевметрополитену».

В настоящее время уже осуществлена смена руководителей 4 коммунальных предприятий – "Киевского метрополитена", "Киевгорсвета", "Киеврекламы" и "Киевтранспарксервиса". Также подписано распоряжение об увольнении гендиректора КП "Киевпасстранс".