На Луганщине планируют создать медицинский и онкологические центры

Власти Луганской области рассматривают возможность создания в освобожденных от террористов городах медицинского центра и центра оказания помощи онкобольным.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Луганской облгосадминистрации, возможность создания медицинского центра в Северодонецке рассмотрели 11 августа участники аппаратного совещания, которое провела и.о. председателя Луганской областной государственной администрации Ирина Веригина.

В частности, к Веригиной обращается много луганских медиков, которые вынуждены были покинуть область из-за военных действий. Они готовы и хотят вернуться, чтобы работать в родном регионе. Но Луганск и часть городов области по-прежнему находятся в оккупации и ехать туда опасно.

В связи с этим Веригина поручила Департаменту здравоохранения ОГА рассмотреть возможность создания областного медицинского центра в Северодонецке, а в Старобельске – центра оказания помощи онкобольным. Здесь после заключения срочного трудового договора будут работать выехавшие из Луганска медики. Также этими специалистами планируется укрепить сельскую медицину области.

Кроме того, и.о. главы облгосадминистрации дала ряд поручений по обеспечению территорий медицинской гуманитарной помощью.