В Луганске горожане пьют техническую и речную воду

Жители Луганска вынуждены пить техническую и речную воду из-за отсутствия хлорированной питьевой воды.

Как передает корреспондент УНИАН, в городе уже более недели отсутствует электричество, из-за этого в кранах многоэтажных домов практически нет воды.

Также с 26 июля областное коммунальное предприятие «Компания «Лугансквода» прекратило обеззараживание воды в связи с невозможностью поставить в город хлор.

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Как известно, город продолжает находиться под обстрелами, нет топлива.

Поскольку в городе установилась жаркая сухая погода, необходимость в воде достигла пика. Жители с емкостями стоят в длинных очередях к работающим колонкам и скважинам, к которым иногда приходится проделывать километровый путь.

Тем, кто не смог запастись водой из колонок, приходится пить процеженную через марлю речную воду или набирать техническую воду из канализационных колодцев.