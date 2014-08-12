Одещина: 43 человека госпитализированы с пищевым отравлением после свадьбы
09:07, 12 августа 2014Новости регионов
1
Фото: УНИАН
В Одесской области 11 августа начато расследование по факту отравления на свадьбе 43 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в центральную больницу Савранского района госпитализированы 43 человека, в том числе двое несовершеннолетних, которые накануне были на свадьбе.
Прокуратурой Савранского района осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter