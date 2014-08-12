Одещина: 43 человека госпитализированы с пищевым отравлением после свадьбы

В Одесской области 11 августа начато расследование по факту отравления на свадьбе 43 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в центральную больницу Савранского района госпитализированы 43 человека, в том числе двое несовершеннолетних, которые накануне были на свадьбе.

Прокуратурой Савранского района осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия.