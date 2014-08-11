На каких столичных пляжах купаться нельзя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Главного управления Государственной санэпидемслужбы в г. Киеве, главный государственный санитарный врач Киева Олег Рубан, ссылаясь на результаты анализа санитарно-микробиологического исследования проб воды, которые ухудшились в связи с сильной жарой.

Он отметил, что в настоящее время вода во всех водоемах Киева не отвечает нормативам.

По его словам, сначала запрет на купание касался лишь отдыха на озерах города, но с конца прошлой недели это касается и рек.

«На сегодняшний день, к сожалению, в связи с ухудшившимися лабораторными показателями воды в Днепре запрещено купаться. Но данная территория может использоваться в качестве зоны отдыха. На пляжах функционируют душевые кабинки, фонтанчики с качественной питьевой водой», - при этом отметил Рубан.

Так, СЭС запрещено купаться на пляжах: «Центральный», «Венеция», «Молодежный», «Детский», «Золотой», «Предместная Слободка» ("Предмостная слободка"), «Солнечное», «Осокорки», «Вербное», зоны отдыха «Троещина», «Десенка».

Закрыты для посещения озера: «Тельбин», «Радужное», «Черторой», «Пуща-Озерная».

Рубан сообщил, что в целом все пляжи города были подготовлены к началу купального сезона. Образцом и самым безопасным из всех пляжей столицы он назвал «Детский» в Гидропарке, поскольку «он наиболее контролируется специалистами». «Там подготовка пляжа очень тщательная, работники этого пляжа очень серьезно относятся к подготовке, уборке. Санитарные показатели там самые лучшие», - прокомментировал главный санврач.

Второй пляж, который также обычно имеет самые лучшие санитарные показатели, – «Центральный» на Трухановом острове.