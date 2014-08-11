На Львовщине мужчину укусила змея во время сбора грибов
11:31, 11 августа 2014Новости регионов
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Фото: УНИАН
Во Львовской области 37-летний мужчина во время сбора грибов пострадал от укуса змеи.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, в реанимационное отделение Сколовской центральной районной больницы в тяжелом состоянии госпитализирован 37-летний житель села Тухля Сколовского района, которого во время сбора грибов в лесу в стопу укусила змея.
Как отмечается в сообщении, во Львовской области за период с 25 апреля до 11 августа зафиксировано 15 случаев госпитализации жителей области с диагнозом - укус змеи.
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