На Львовщине мужчину укусила змея во время сбора грибов

Во Львовской области 37-летний мужчина во время сбора грибов пострадал от укуса змеи.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, в реанимационное отделение Сколовской центральной районной больницы в тяжелом состоянии госпитализирован 37-летний житель села Тухля Сколовского района, которого во время сбора грибов в лесу в стопу укусила змея.

Как отмечается в сообщении, во Львовской области за период с 25 апреля до 11 августа зафиксировано 15 случаев госпитализации жителей области с диагнозом - укус змеи.