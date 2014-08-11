В Полтавской области исчерпаны резервы для размещения переселенцев

В Полтавской области на данный момент исчерпаны все резервы для размещения переселенцев.

Об этом УНИАН сообщил директор коммунального учреждения «Областной контактный центр» Полтавского областного совета Виталий Бугаец.

По его словам, в западных областях мест для размещения переселенцев еще много, потому что они расположены дальше от Донбасса.

«Мы пока созваниваемся с контактными центрами в других областях, спрашивая о возможности расселения в них», - сказал Бугаец.

Он отметил, что 440 семей обратились за помощью в поселении в регионе. 114 семей получили бесплатное временное жилье (санатории, профилактории, дома отдыха, общежития).

«Мы благодарны и полтавчанам, которые предложили переселенцам свои дачи, квартиры или комнаты в домах, в которых размещены 58 семей. 439 семей поселились у родственников, 155 семей самостоятельно арендуют жилье. Областной совет на сессии выделил 1 млн грн на материальную помощь беженцам и 275 человек получили единовременно от 300 до 2000 грн»,- сказал Бугаец.

В основном переселенцы из Крыма и зоны АТО размещены в Полтаве, Кременчуге, Миргороде.

«505 человек обратилось в центры занятости, 148 из них получили статус безработных, 114 получили помощь по безработице. 48 беременным женщинам оказана медицинская помощь, а вообще за медицинскими услугами обратилось 223 человека. 119 семей получили гуманитарную помощь от полтавских волонтеров»,- отметил Бугаец.

Всего Полтавская область приняла и разместила более 4,5 тыс. переселенцев (1324 семьи), из них 1629 детей.