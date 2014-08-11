Террористы в зоне АТО обстреляли санитарный автомобиль

Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

По его словам, во время эвакуации раненых из блок-поста в зоне АТО санитарный автомобиль попал под минометный огонь. Согласно предварительным данным, есть потери.

Как сообщил Тымчук, обстрелы сил АТО террористы вели по нескольким позициям. "Со стороны России сделан артиллерийский обстрел блокпостов в районах н.п. Макарово и Камышное, а также дважды - позиций украинских силовиков в пограничной зоне. Потерь среди силовиков нет», - говорится в сообщении.

Также, по словам Тымчука, обстреляны позиции сил АТО в районе н.п. Стукалова Балка. Обстрел велся из минометов в течение часа.

Дважды из БМ-21 «Град» обстрелян аэропорт в Луганске. Потерь среди личного состава нет, повреждено три единицы техники, отметил эксперт.

Как сообщил Тымчук, из минометов обстрелян опорный пункт неподалёку от населенного пункта Пески. Через три часа после обстрела эти же позиции атаковала террористическая группа. Атака была отражена.