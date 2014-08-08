Онкобольные дети прислали военным в зоне АТО свои игрушки и рисунки

Как рассказала корреспонденту УНИАН черкасская активистка Оксана Цыганок, которая переправляет в зону АТО помощь для военных, дети хотели напомнить украинским защитникам, что о них помнят, за них волнуются и ждут дома.

Также онкобольные дети нарисовали воинам плакаты с надписями: «Мы, как и вы, боремся за свою жизнь, а вы боретесь за Украину!». Детские плакаты и игрушки солдаты разместили на броне БТР.

По словам активистки Цыганок, военным нужны не столько продукты питания, как добрые и теплые слова. Когда активисты, которые ездят в зону АТО, говорят с воинами о детях, у них появляются слезы на глазах.

Как рассказал УНИАН куратора штаба ОО «Блокпост» Андрей, когда военнослужащим привозят помощь, то они в первую очередь идут не за продуктами, а за письмами и за рисунками детей.