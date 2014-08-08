Луганск 6 суток остается без света, воды и связи

Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета, вчера продолжался обстрел территории областного центра, в котором остаются 250 тысяч жителей.

За период вооруженных столкновений Луганску был нанесен значительный ущерб. В городе расположено более 100 школ, колледжей, университетов, а также более 50 дошкольных заведений. На сегодняшний день 40 образовательных учреждений получили повреждения или разрушены.

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Большая часть предприятий прекратили свою работу из-за непрекращающихся вооруженных противостояний. В городе не работают банки, не выплачиваются пенсии, зарплаты и социальные выплаты. Полностью прекращены поставки топлива.

По информации директора департамента экономики Луганского городского совета Светланы Дроботенко, несмотря на отсутствие в Луганске энергоснабжения, работает хлебокомбинат, продолжают выпекать хлеб. Благодаря работе электрогенераторов предприятие «Луганскмлын» поддерживает работу в условиях отсутствия электроэнергии. Ранее предприятие выпекало 50 тонн хлеба в сутки, сегодня выпекают не менее 30 тонн в сутки для продажи его на территории города.

В Луганске расположено более 50 лечебных учреждений различных уровней и форм собственности, в том числе 9 крупных больниц и медицинских центров. При этом 7 из них были серьезно повреждены в результате артобстрелов, большинство частных клиник закрыты.

В городских больницах и реанимационных отделениях находятся раненые горожане, полное отсутствие энергоснабжения и водоснабжения крайне осложняет работу медиков.

В городе работают всего несколько аптек, остро стоит вопрос нехватки медикаментов. Люди с серьезными хроническими заболеваниями, нуждающиеся в постоянном лечении, не могут приобрести жизненно необходимые лекарства из-за того, что препараты не поставляют в город.